Школьникам разрешили бесплатно посещать стадионы

Школьники и воспитанники спортивных школ смогут бесплатно посещать государственные физкультурно-спортивные сооружения. Соответствующий указ № 295 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 5 августа, сообщили в Администрации главы государства.

Цель документа – рост эффективности использования физкультурно-спортивных сооружений, находящихся в госсобственности.

Школьникам и воспитанникам спортивных школ разрешено организовывать здесь занятия физкультурой и спортом бесплатно и без компенсации коммунальных и иных расходов.