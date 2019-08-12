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06. 08. 2019

Школьникам разрешили бесплатно посещать стадионы

Школьники и воспитанники спортивных школ смогут бесплатно посещать государственные физкультурно-спортивные сооружения. Соответствующий указ № 295 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 5 августа, сообщили в Администрации главы государства.

Цель документа – рост эффективности использования физкультурно-спортивных сооружений, находящихся в госсобственности.

Школьникам и воспитанникам спортивных школ разрешено организовывать здесь занятия физкультурой и спортом бесплатно и без компенсации коммунальных и иных расходов.

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