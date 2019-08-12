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06. 08. 2019

Саснович проиграла на старте турнира в Торонто

Александра Саснович Источник фото: WTA

Белорусская теннисистка Александра Саснович, занимающая 46-ю строчку мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации, проиграла на старте турнира категории "Премьер" в канадском Торонто.

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В матче 1/32 финала белоруска уступила бельгийке Элизе Мертенс (20) со счетом 6:3, 3:6, 1:6.

6 августа свои стартовые матчи одиночного разряда проведут Арина Соболенко (9), которая встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (44), и Виктория Азаренко (39), которая сыграет с итальянкой Камилой Джорджи (52).

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