Беларусь повышает тариф на транспортировку нефти

Беларусь повысит тариф на транспортировку нефти по своей территории на 3,7% с 1 сентября. Такое решение было принято по итогам переговоров 6 августа, сообщили в концерне "Белнефтехим". Оно стало результатом остановки транзита из-за поставок некачественной российской нефти.

Стороны договорились о необходимости обеспечить ОАО "Гомельтранснефть Дружба" объемы выручки в размерах, которые прогнозировались на 2019 год, передает БелТА. Поскольку пока нельзя однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, было решено сначала на первом этапе повысить тарифы на 3,7%, а по итогам года провести анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определить размер дальнейшего изменения тарифов. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby