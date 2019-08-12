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07. 08. 2019

Беларусь повышает тариф на транспортировку нефти

Беларусь повысит тариф на транспортировку нефти по своей территории на 3,7% с 1 сентября. Такое решение было принято по итогам переговоров 6 августа, сообщили в концерне "Белнефтехим". Оно стало результатом остановки транзита из-за поставок некачественной российской нефти.

Стороны договорились о необходимости обеспечить ОАО "Гомельтранснефть Дружба" объемы выручки в размерах, которые прогнозировались на 2019 год, передает БелТА.

Поскольку пока нельзя однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, было решено сначала на первом этапе повысить тарифы на 3,7%, а по итогам года провести анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определить размер дальнейшего изменения тарифов.

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