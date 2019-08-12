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07. 08. 2019

ЗВР Беларуси выросли почти на 340 млн долларов

Доллары Источник фото: Telegraf.by

Международные резервные активы Беларуси на 1 августа, по предварительным данным, составили 8 627,9 млн долларов. За июль они выросли на 337,1 млн долларов (на 4,1%) после роста в июне на 200,8 млн долларов (на 2,5%). Об этом Телеграфу сообщили в Национальном банке.

В июле Беларусь исполнила внешних и внутренних обязательств в валюте на примерно 500 млн долларов.

Увеличению уровня ЗВР в июле способствовали покупка валюты Нацбанком на Белорусской валютно-фондовая бирже, поступление валюты от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи министерством финансов облигаций в иностранной валюте.

Объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов.

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