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07. 08. 2019

Азаренко вышла во второй раунд турнира в Торонто. Соболенко не смогла

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая девятую строчку мирового рейтинга Женской теннисной ассоациации, не смогла выйти во второй раунд турнира категории "Премьер" в канадском Торонто.

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В 1/32 финала белоруска проиграла российской теннисистке Анастасией Павлюченковой (44-е место WTA) - 6:3, 3:6, 5:7.

Ранее Виктория Азаренко (39) вышла во второй раунд, обыграв итальянку Камилу Джорджи (20) - 6:2, 6:2. В 1/16 финала она встретится с украинкой Даяной Ястремской (33).

А Александра Саснович (46) проиграла на старте бельгийке Элизе Мертенс (20) - 6:3, 3:6, 1:6.

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