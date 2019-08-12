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07. 08. 2019

Нацбанк снижает ставку рефинансирования

Национальный банк Беларуси Автор фото: Евгения Чайкина Источник фото: Telegraf.by

С 14 августа ставка рефинансирования снижается с 10% до 9,5% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 11,5% до 10,75% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8,5% до 8,25% годовых. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном банке.

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В Нацбанке отметили, что во втором квартале 2019 года инфляция в стране замедлилась. Оценка прироста потребительских цен с исключением сезонности показывает его снижение ниже целевого уровня 5% (предыдущие три квартала прирост была выше этого параметра).

Снижение процентных ставок должно обеспечить сохранение нейтрального характера процентной политики в условиях прогнозируемого замедления инфляционных процессов и достижение поставленной цели по инфляции на 2019 год.

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