Чек-лист по запуску бизнеса: воркшоп “За дело”

Что нужно продумать перед запуском бизнеса? Мы подготовили чек-лист по мотивам выступлений воркшопа “За дело”, который прошел 31 июля. Мероприятие провела организация ProWomen By при поддержке Генерального партнера “Белагропромбанка”.

Начнем с регистрации своего дела. Советами поделилась Анастасия Жаврид, юрист частной практики svoyurist.by.

1. Не теряйте деньги – регистрируйте бизнес тогда, когда уже назначены первые сделки.

Вы получете свидетельство со знанием, что клиенты сразу заключают с вами договор, а еще лучше, если они будут готовы перевести предоплату на счет.

2. Изучите на сайте nalog.gov.by виды деятельности, которыми можно заниматься без регистрации.

Если ваш вид деятельности есть в этом перечне, то поздравляем: вы обойдетесь малой кровью. Вам не нужно будет вести специальный налоговый учет выручки: в данном случае физлицо уплачивает только единый налог. Но обратите внимание, что по каждому виду деятельности – разная ставка налога. Если вы не зарегистрированы как индивидуальный предприниматель – вам нельзя нанимать людей или оказывать другие виды услуг.

3. Помните, что регистрироваться заново для другого вида деятельности не надо.

Индивидуальный предприниматель может осуществлять несколько видов деятельности, поэтому дополнительной регистрации или уведомления налоговой не потребуется. Будьте внимательны, выбирая вид деятельности, так как некоторые из них возможны только для юридических лиц.

Один из самых важных вопросов – налоги. Выбрать систему налогообложения помогала Татьяна Гринько, основательница проекта по повышению налоговой грамотности предпринимателей Nalogov_net.

4. Найдите свой вид деятельности в общегосударственном классификаторе http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/klassifikatory/OKRB_005-2011_s_izm_1-5.pdf.

Подберите код деятельности, который соответствует тому, чем вы планируете заниматься. Код нужен независимо от того, регистрируетесь ли вы как индивидуальный предприниматель или открываете юрлицо. Это нужно для того, чтобы понять, какую из представленных налоговых систем вы можете выбрать.

5. Самое простое – это выбрать единый налог. Посмотрите в кодексе, к каким видам деятельности он применяется: http://www.nalog.gov.by/ru/stavki-region-ip-2019/.

Однако вы можете использовать его только если работаете с физлицами. Исключения есть, но в очень редких случаях.

6. Если ваш вид деятельности не попадает под единый налог, взвесьте плюсы и минусы общей и упрощенной системы налогообложения.

Упрощенная система хороша для старта. Когда у вас еще маленькая выручка и вам нужно время на раскрутку – “упрощенка” будет идеальна. В каких случаях надо с самого начала применять общую систему? Если вы много тратите на закупку сырья и материалов и у вас небольшая рентабельность. Тогда вы будете платить налог на прибыль, то есть с вычетом расходов из доходов: 16% для ИП и 18% для организаций + 20% НДС. На УСН вы будете платить 3% с НДС или 5% без НДС со всей полученной выручки без вычета расходов. Ставки одинаковы для ИП и организаций.

Следующий этап – выбор банка. На что обращать внимание при выборе? Об этом рассказала Анастасия Щедрова, Заместитель начальника Управления малого и среднего бизнеса “Белагропромбанка”.

7. Используйте возможность обслуживания за ноль или пару рублей для начинающих предпринимателей.

Старт работы с банком у всех одинаковый – это обслуживание за ноль либо пару рублей в период от 3 до 6 месяцев. Вам предложат базовый набор услуг в пакете: сдача выручки, получение денег со счета, перечисление зарплаты или личного дохода. Количество платежей не ограничено, полгода вы развиваете свой бизнес и налаживаете связи с контрагентами.

8. Выбирайте подразделение банка, которое находится близко к вашему бизнес-объекту.

Велика вероятность, что сдать выручку без комиссии вы сможете только в том отделении, к которому изначально привязаны. Поэтому нужно обязательно уточнять этот момент и выбирать подразделение поближе.

9. Посмотрите на комиссию за зачисление зарплаты и условия выпуска карточек для сотрудников.

В разных банках карточки могут быть предоставлены как бесплатно, так и платно – в зависимости от статуса карты. Комиссия на зачисление заработной платы тоже варьируется: от 0,1% до 2%.

Когда все “внутренние” вопросы бизнеса решены, можно поговорить о внешних. Как должен выглядеть бизнес, чтобы о нем сложилось хорошее впечатление? Правила визуальной коммуникации в бизнесе объяснила Юлия Счастная.

10. Сформулируйте философию, цели и ценности вашего бизнеса.

Это отправная точка для создания фирменного стиля бизнеса. Без нее непонятно, какую историю вы хотите рассказать клиентам с помощью визуальной коммуникации.

11. Проработайте “неочевидные” точки контакта с клиентом.

Подпись к письму, цвет дверных ручек, приветствие администратора – внимание к деталям продлит впечатление о визуальном стиле вашего бизнеса. Поставьте себя на место клиента и пройдитесь по всем точкам контакта его глазами, чтобы понять, где можно привнести визуальную изюминку.

12. При разработке дизайна думайте о желаемом развитии вашего бизнеса, но отражайте текущее положение дел.

Пример: если вы стремитесь к люкс-сегменту, а сейчас у вас средний офис, все довольно стандартное, то не стоит делать “дорогой” визуал. Это может обмануть ожидания клиентов. С другой стороны, не стоит в будущем резко переходить на новый стиль – люди не любят кардинальных перемен. Лучше постепенно адаптировать фирменный стиль с ориентацией на выбранный вектор развития.

Удачи!

“За дело” – это серия воркшопов, которая помогает начинающим предпринимателям разобраться в сферах юриспруденции, финансов, маркетинга и дизайна. На каждом воркшопе участники могут прослушать выступления экспертов и задать свои вопросы.