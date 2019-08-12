В Беларуси объявили оранжевый уровень опасности на пятницу

В ночные часы 9 августа, пятница, по северо-востоку Беларуси сохранится ветер порывами до 15-20 метров в секунду. В связи с этим в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

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По данным Белгидромета, 9 августа ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно по северной половине дожди, местами по Витебской области сильные дожди. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью по северо-востоку сильный порывистый. Ночью 10-15 градусов, днем – 20-26.

10 августа также переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по северо-востоку, а днем в западных районах страны кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Ночью 8-13 градусов, местами 6-7, днем – 20-27.

11 августа ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью 11-18 градусов, днем 20-26, по Брестчине до 28.