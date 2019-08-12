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08. 08. 2019

Минского продавца могут оштрафовать за продажу французских масел без лицензии

Минские таможенники выявили семь фактов ввоза и незаконной продажи крупной партии моторных масел. Об этом Телеграфу сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

По информации ГТК, с ноября 2018 года по март 2019-го столичному предпринимателю поступило около 6 тыс. литров автомобильного масла французской компании «ELF». Товар продавался без разрешения правообладателя на использование торгового знака. Во французской компании эту информацию подтвердили. Ориентировочная стоимость незаконно реализованного товара составляет 22 тыся. евро.

Проводится проверка по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 9.21 КоАП (незаконное использование объектов права промышленной собственности), которая предусматривает штраф.

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