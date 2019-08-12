Белорусский силач сдвинет 15 тягачей МАЗ ради мирового рекорда

Белорусский силач Дмитрий Белайц сдвинет с места 15 трехосных тягачей МАЗ, выстроенных единой колонной. Мировой рекорд будет установлен 9 августа в 14 часов на площадке у центральной проходной МАЗ (улица Социалистическая, 2) к 75-летию Минского автомобильного завода.

Стронгмен попробует сдвинуть 15 грузовиков МАЗ-643028 с двигателями Weichai, соединенных между собой траллами. Каждый автомобиль весит около 10 тонн, а масса всей колонны машин превысит 145 тонн. Протянуть ее планируется на 5-7 метров. Трюк такого масштаба выполняется впервые.



Рекорд планирует установить почетный председатель Белорусской федерации силового многоборья и гендиректор ООО «МТЗ Сибирь» Дмитрий Белайц. Богатырь родом из Гродненской области, долгое время занимался дзюдо и самбо, даже выступал за национальную сборную, а потом увлекся силовым экстримом. Ранее вместе с напарником Михаилом Шивляковым он протянул самый большой трактор в мире.



Стать свидетелем трюка сможет каждый желающий. На площадку будут пускать бесплатно, но с просьбой держаться на безопасном расстоянии.



Кроме того, с 15.30 до 16.00 состоится шоу силового экстрима у Дворца культуры МАЗ (проспект Партизанский, 117а). На площадке также будет доступна выставка автотехники. В частности, можно будет увидеть тягачи класса Евро-6 и новейшие самосвалы. Заодно представят спортивные автомобили. Главным событием станет премьера автобуса третьего поколения, который еще не показывали широкой аудитории.



Также к 75-летию завода пройдет бесплатный концерт, на котором выступят участники Евровидения. А завершится праздник световым шоу с фейерверком. Вход свободный.