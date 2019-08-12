В Волковыском районе внука-рецидивиста подозревают в убийстве бабушки

Вечером 7 августа в одной из деревень Волковысского района в собственном доме нашли убитой с многочисленными травмами 81-летнюю женщину. Следователи обнаружили на месте убийства предполагаемые орудия преступления – топор и нож, сообщили в Следственном комитете.

В убийстве пенсионерки подозревают ее 32-летнего внука, который 3 августа освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. Ранее он осуждался за разбой. Мужчина поселился в доме бабушки, которая помогала ему в период отбывания наказания, злоупотреблял спиртным. Утром 7 августа покинул дом на велосипеде, увезя с собой множество вещей.

Подозреваемого задержали на окраине одной из соседних деревень. Он был пьян. Среди изъятых у него вещей и ценностей были, предположительно, принадлежавшие жертве.

По факту убийства заведомо престарелого, с особой жестокостью, и лицом, ранее совершившим убийство, возбуждено уголовное дело по п.п. 2, 6, 16 ч.2 ст.139 УК.