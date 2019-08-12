«Школьники здесь не при чем». В минспорта рассказали, что разрешили делать на стадионах

В министерстве спорта и туризма разъяснили, что же разрешил президентский указ № 295 делать школьникам в государственных спорткомплексах бесплатно. Нововведения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

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«Школьники здесь ни при чем. Это не значит, что любой учащийся может прийти и позаниматься в любом спортивном учреждении. Этот указ касается юридических лиц, а не физических», - отметили в ведомстве, передает TUT.by.

При этом в минспорта отметили, что указ не предусматривает, что любая средняя школа может просто организовать занятия, например, в «Минск-Арене». Для этого нужно заключить договор между юрлицами, предусмотрев, есть ли в спорткомплексе «свободные окна по времени, чтобы они совпадали с расписанием занятий детей».

До сих пор школы должны были возмещать расходы на коммунальные услуги. С января же в договоре будет прописано, что услуги будут оказываться на безвозмездной основе.