Александр Глеб перешел в «Ислочь»

Самый титулованный белорусский футболист современности, полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб подписал контракт с клубом «Ислочь» из Минского района. Об этом сообщили в команде.

«Для меня это новый вызов. Я прихожу в динамично развивающийся футбольный клуб. Хорошо знаю руководителя клуба, очень дружу с тренерским штабом «Ислочи». С этой командой у меня всегда были теплые отношения. Когда находился без клуба, я поддерживал форму с «волками». Мне нравится обстановка в команде: здесь классный коллектив, замечательная атмосфера и хорошие условия для работы», - рассказал футболист пресс-службе клуба.

Александр Глеб начинал свою футбольную карьеру в составе «Динамо-Юни». Выступал за немецкие «Штутгарт» и «Вольфсбург», английские «Арсенал» и «Бирмингем Сити», испанскую «Барселону», турецкие «Коняспор» и «Генчлербирлиги», российские «Крылья советов».

В 1999-2000, 2015-м и с 2018-го годов футболист играл за борисовский БАТЭ, который покинул в июне этого года.