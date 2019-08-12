«Такого со мной еще никто не делал». Praca.by запускает новую рекламную кампанию с Александром Солодухой в главной роли

Заслуженный артист Беларуси, Александр Солодуха, стал лицом бренда Praca.byв новой рекламной кампании «Работа, которая мне действительно нравится!»

Зрителей ожидают три ролика, в которых А.Солодуха предстанет в неожиданных, местами даже эпатажных, образах. Давно хотели узнать секрет его белоснежной улыбки или подтянутой формы? Тогда вам точно понравится!

«Такого со мной еще никто не делал. Мне приклеили волосы для образа фитнес-инструктора, а потом еще и в сауну завезли! Было очень весело примерять на себя необычные роли и работать вместе с очаровательными партнершами. В первый раз я играл в трех роликах, которые снимали в течение дня в трех разных локациях. Это был насыщенный день», - поделился своими впечатлениями Александр Солодуха.

Не обошлось и без курьезных моментов. Съемочная группа долго не могла создать пар для ролика «Я – банщик», в итоге источником густого пара стала электронная сигарета. Кроме того, произнося ключевую фразу «Я нашел работу, которая мне действительно подходит», Александр перепутал текст и сказал «Я нашел работу, которая мне действительно нравится!». Съемочная группа посчитала, что когда работа действительно нравится это отлично, поэтому в финальном варианте ролика остался именно это дубль. В ходе съемок другого видео, где Александр предстает в роли фитнес-инструктора, гримеры решили добавить ему брутальности с помощью волос на теле. Однако в процессе игры приклеенные волосы постоянно разлетались, что изрядно веселило партнерш по видео и расстраивало гримеров. Но даже они не могли сдержать улыбку!

«Цель нашей рекламной кампании донести людям, что любая работа хороша, если она вам по душе. А кто может сделать это более действенно, чем народный любимец Александр Солодуха? На наш взгляд, Александр прекрасно справился с данной задачей, буквально вживаясь в каждую роль. Мы бы очень хотели, чтобы с помощью этих роликов все наши пользователи настроились на позитив, не боялись перемен в жизни и были уверенны в том, что каждый сможет найти для себя работу, которая действительно нравится! И вообще не парились J», – рассказала зам. директора по маркетингу компании ПРАЦА БАЙ Светлана Боровская.

Запуск рекламной кампании, которая продлится два месяца, запланирован на начало сентября.