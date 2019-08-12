Неделя до окончания приема заявок на Национальный отбор для детского «Евровидения-2019»

Осталась неделя до окончания приема заявок для участия в Национальном отборочном туре Детского конкурса песни «Евровидение-2019», который пройдет 24 ноября в Гливице (Польша). Белтелерадиокомпания продолжает принимать заявки до 15 августа.

Напомним, организатором Национального отборочного тура выступает Белтелерадиокомпания. Отбор проводится в соответствии с Положением, разработанным организатором, и Правилами Конкурса, установленными Европейским Вещательным Союзом.

Положение о проведении Национального отбора Детского конкурса песни «Евровидение-2019» размещено на сайте медиахолдинга www.tvr.by в разделе «Спецпроекты».

Стоит отметить, что традиционно претенденты на участие отправляют свои заявки в последние дни. Помимо заявок, в адрес Белтелерадиокомпании поступают звонки и обращения консультативного характера касательно тех или иных пунктов Положения. Активность родителей и представителей юных артистов из числа известных композиторов достаточно высока, и можно рассчитывать на то, что в числе потенциальных претендентов будут как новички, так и участники нацотборов прошлых лет.

Отметим, в этом году заявки для участия подаются исключительно в электронном виде на сайте медиахолдинга – www.tvr.by. Такая форма предоставления композиций и обязательных документов положительно себя зарекомендовала во время проведения нацотбора для взрослого «Евровидения-2019».

По итогам отборочного тура, которые будут подведены профессиональным жюри не позднее 20 августа, определятся от семи до десяти юных исполнителей для участия в финале проекта.

Финал в формате гала-концерта пройдет не позднее 27 сентября 2019 года. Представителя Беларуси для участия в 17-ом международном песенном форуме выберут по итогам голосования зрителей и профессионального жюри.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору – Белтелерадиокомпании как единственному в нашей стране члену Европейского Вещательного Союза.