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08. 08. 2019

Более 90% транспортных средств международной перевозки находятся в пунктах пропуска менее 30 минут

Источник фото: БелТА

В первом полугодии 2019 года в зоне деятельности Гомельской таможни доля выезжающих транспортных средств международной перевозки, которые находятся в зоне таможенного контроля пунктов пропуска не более 30 минут, составила 92,1%.

В отношении более 70% транспортных средств международной перевозки, следующих на въезд на таможенную территорию Евразийского экономического союза, операции таможенного контроля проводятся не более 1 часа.

В отношении 87% партий товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита в регионе деятельности Гомельской таможни, время выпуска не превышает 10 минут.

Соблюдение законодательства, обеспечение экономической безопасности государства при одновременном сокращении времени совершения таможенных операций и соответственно ускорении товарооборота – общие задачи для таможни и бизнеса. Имеющиеся на сегодняшний день показатели работы свидетельствуют об эффективном взаимодействии в достижении поставленных целей.

По материалам Гомельской региональной таможни

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