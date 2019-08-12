Житель Светлогорска пытался взять на себя вину жены за смертельное ДТП

Следственный комитет расследовал уголовное дело о ДТП 27 мая, в котором погиб 53-летний житель Светлогорска. Авария произошла вблизи гаражно-строительного кооператива «Лада», сообщили в СК.

Сотрудники ГАИ обнаружили на месте ДТП поврежденный автомобиль Аudi с погибшим пассажиром в салоне и стоявшего рядом 22-летнего владельца машины. Мужчина пояснил, что именно он был за рулем. Медицинское освидетельствование показало наличие у него алкогольного опьянения. В итоге в отношении владельца автомобиля было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК.

Вскоре в СК от 24-летней супруги подозреваемого поступило заявление о ее виновности в ДТП. Судебно-медицинские экспертизы не обнаружили у мужчины телесных повреждений, а вот у женщины были ссадины, царапины и кровоподтеки, характерные для ДТП. Также в автомобиле были следы крови жены подозреваемого.

Оказалось, что вечером и ночью 26 мая мужчина с двумя знакомыми распивал в гараже спиртное. Утром в гараж пришла его жена и предложила подвезти приятельницу до места вызова такси. По настоянию супруги мужчина передал ей ключи от Аudi. Она подвезла знакомую, а назад решила подвезти до гаража голосовавшего мужчину.

Женщина ехала по грунтовой неровной дороге с ямами со скоростью около 75 км/ч. На трех колесах автомобиля были изношенные протекторы шин, положение двух колес не обеспечивало определенное направление вращения. При объезде ямы женщина потеряла управление, машина выехала за пределы проезжей части и ударилась в дерево. В результате ДТП пассажир скончался.

Супруг, узнав о случившемся, решил взять вину на себя, пожалев мать своих пяти малолетних детей.

У обоих супругов никогда не было водительских прав.

Уголовное преследование в отношении мужчины по ч. 4 ст. 317 УК прекращено. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 УК за выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправного автомобидя и допуск к управлению лица, не имеющего права управления, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Действия супруги квалифицированы следствием по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. На основании закона об амнистии уголовное преследование в отношении многодетной женщины прекращено.