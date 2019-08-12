Лента RSS
Подписаться на ленту
08 августа 2019, четверг, 18:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,29
08. 08. 2019

В Беларуси доля строительства в ВВП составляет 5,4%

Доля строительной отрасли в формировании ВВП в 2018 году составила 5,4%. Об этом говорится в обзоре Национального статистического комитете Беларуси ко Дню строителя.

В 2018 году в строительстве трудилось 276,2 тыс. человек (6,4% всех занятых в экономике страны). В организациях строительства – 74% рабочих и 26% служащих. Каждый четвертый работник этой отрасли (20,5%) ­– младше 31 года.

В первом полугодии 2019 года объем средств, направленных на жилищное строительство, составил 2,4 млрд рублей (19,7% от общего объема инвестиций в основной капитал) и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах увеличился на 10,1%.

За 6 месяцев организации всех форм собственности построили 19,3 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1705 тыс. кв. метров общей площади жилья, в том числе 779,7 тыс. кв. метровм ногоквартирных энергоэффективных жилых домов.

На селе введено в эксплуатацию 545,4 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 32% от общего ввода жилья по стране.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 635,7 тыс. кв. метров общей площади (37,3% от общего объема введенного жилья), из них с использованием господдержки 439,1 тыс. кв. метров.

Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Я тут пыталась вам на счет денег перевести, не получилось! Попробуйте вы на мой, может у вас получится?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.