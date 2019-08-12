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08. 08. 2019

Лига Европы: БАТЭ выиграл «Сараево», «Шахтер» проиграл «Торино»

Фото: Sputnik

Вечером 8 августа состоялись два матча третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы с участием белорусских клубов. Ответные встречи пройдут 15 августа.

Так, футболисты борисовского БАТЭ на выезде обыграли "Сараево" из Боснии и Герцеговины со счетом 2:1. На 19-й минуте Дмитрий Бага открыл счет, на 70-й Эрвейн Мукам с пенальти его удвоил, а на 89-й Харис Ханджич сократил разрыв в счете.

А вот солигорский “Шахетр” также на выезде разгромно проиграл итальянскому “Торино” – 5:0. Игра также проходила на выезде для белорусов. В матче отличились Андреа Белотти (на 2-й и 63-й минутах), Армандо Иццо (15), Лоренцо де Сильвестри (71) и Кевин Бонифаци (76).

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