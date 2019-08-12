Samsung представляет Galaxy Note 10 и Note 10+

Компания Samsung Electronics впервые представляет флагман Galaxy Note 10 в двух размерах: Note 10+ c 6,8-дюймовым дисплеем и Note 10 c размером экрана 6,3 дюйма. Устройства поступят в продажу в Беларуси 23 августа по рекомендованной розничной цене 2 599 рублей и 2 999 рублей соответственно и будут доступны в цветах: Аура, Белый, Черный, Красный.

«Поклонники Galaxy Note используют мобильные технологии, чтобы быть более продуктивными или для реализации своих творческих амбиций. Galaxy Note 10 предназначен для тех, кто хочет решать разные задачи с помощью одного мобильного устройства, -прокомментировал президент и глава подразделения ITи Mobile Communications Samsung Electronics Донг Джин Ко (DJ Koh). - Каждый элемент новых смартфонов был разработан, чтобы помочь пользователям воплощать задуманное быстрее и качественнее, независимо от того, заканчивают ли они большой рабочий проект, снимают и редактируют профессиональное видео или играют в любимую мобильную игру».

Премиальный дизайн

ВGalaxy Note 10 сочетается элегантный дизайн с беспрецедентной производительностью:

Впервые GalaxyNote10 доступен в двух размерах: Note10+ c дисплеем6,8” – самый большой смартфон в истории линейки Note, и Note10 c размером экрана 6,3”. Эта модель – самая компактная в линейке Note, но по-прежнему отличается высокой производительностью и фирменным дизайном с электронным пером SPen в комплекте.

«Безграничный» Cinematic Infinity дисплей Galaxy Note 10 с практически невидимой рамкой открывает большие возможности для просмотра контента на устройстве. При этом, смартфон по-прежнему удобно держать одной рукой. Благодаря наличию одного небольшого выреза для фронтальной камеры, устройство выглядит сбалансированно и симметрично при максимальном размере полезной площади дисплея.

GalaxyNote10 оснащен экраном Dynamic AMOLED с поддержкой стандарта HDR10+ и динамическим отображением тонов, что усиливает яркость для более широкого цветового диапазона. Многократно отмеченный разными наградами дисплей, получивший сертификат Eye Comfort от TÜV Rheinland, уменьшает излучение синего света, сохраняя при этом качество цветов.

Благодаря лаконичному и простому интерфейсу One UI контент и кнопки расположены на своих местах – они хорошо видны и до них легко дотянуться.

Многогранная продуктивность

Galaxy Note 10 вдохновлен новым поколением высокопродуктивных пользователей, которые постоянно переключаются между проектами, выполняют множество задач из любой точки мира, поэтому новинка получила современные комплектующие, мощную производительность и уникальные партнерские интеграции.

Обновленный SPen теперь обладает расширенными возможностями редактирования рукописного текста: с помощью электронного пера можно легко выделять фразы, увеличивать и уменьшать их, изменять цвет текста, легко преобразовывать рукописный текст в заметки Samsung Notes и даже экспортировать в формате Microsoft Word.

Функции дистанционного управления S Pen Air позволяют управлять смартфоном с расстояния до 10 м.

Открытый SDK дае тразработчикам простор для разработки и интеграции функциональности электронного пера в свои приложения, это способствует расширению сценариев применения технологии управления жестами SPen.

Вместе с новым Note10 Samsung предлагает ещё более мощную версию DeX. Теперь свое устройство можно подключить к ПК или Mac с помощью только одного USB-кабеля. При таком подключении к компьютеру пользователь может просматривать контент на большом мониторе легко «перетащив» его со смартфона[1]. Важно, что сам контент, при этом, остается на смартфоне, а значит, файлы защищены по высоким стандартам платформой безопасности Samsung Knox. Также можно копировать и вставлять файлы между смартфоном и ПК.

Тем, кто привык много работать за ПК, и кому нужно бесшовное переключение работы между устройствами, или тем, кто хочет управлять всем с одного экрана, Note 10 предлагает удобное взаимодействие с приложением Your Phone от Microsoft. Подключившись к учётной записи Microsoft, пользователи ОС Windows 10 смогут видеть уведомления, выводить экран устройства на ПК, получать и отправлять с него сообщения на смартфоне или управлять фотоальбом. В панели быстрых настроек доступно оперативное включение или выключение автоподключения устройств.

Больше решений для самовыражения

В мире, где фото и видео – это главные элементы общения, Galaxy Note 10 дает пользователю возможность использовать профессиональные инструменты для съемки и редактирования, чтобы создавать уникальный контент всегда и везде.

Galaxy Note 10 оснащен передовыми технологиями мобильной съемки от Samsung, позволяя снимать потрясающее видео на ходу без лишнего оборудования. С Live Focus Video доступны потрясающие эффекты, в том числе «боке», чтобы создать стилизованный размытый фон, который выделит объект съемки. Функция стабилизации Advanced Super Steady позволяет добиться четкости на снимке даже в очень динамичных условиях. Усилить звук поможет Zoom-in Mic, акцентируя внимание на нужном источнике и убирая фоновый шум. Всего пара нажатий позволит записать выступление ребенка на концерте или получить качественную запись интервью в шумном зале без дополнительного микрофона.

Видеоредактор на Galaxy Note 10 позволяет легко монтировать клипы, настраивать скорость воспроизведения с помощью трех предустановленных параметров, добавлять текст и рисунки одним кликом SPen. Кроме того, использование пера оптимизировано для работы с профессиональными инструментами редактирования в приложении Adobe Rush.

Камера Galaxy Note 10 обладает высококлассным аппаратным и программным обеспечением с применением «умных» технологий. Ночной режим теперь доступен на фронтальной камере, позволяет пользователям снимать потрясающие селфи на вечеринках с друзьями, на ужинах и концертах.

Для геймеров, которые хотят добавить индивидуальности в свои стримы или влогеров, желающих улучшить свои обучающие видео, Galaxy Note 10 представляет новые функции записи экрана. Используя SPen, теперь можно записывать всё, что происходит на дисплее и комментировать в формате Live.

С помощью приложения ARDoodle можно использовать смартфон и перо для создания контента с элементами дополненной реальности. Рисунок может быть закреплен на фоне объекта съемки или следовать за движением лица. С GalaxyNote10+ пользователи могут захватывать объекты в режиме 3D-рендеринга и добавлять нужные фотографии или видео с помощью 3D-сканера[2].

Непревзойденная производительность

Мощный аккумулятор GalaxyNote10, передовое аппаратное и программное обеспечение позволяют не беспокоится о работоспособности устройства в течение длительного времени.

Модернизированная сверхбыстрая зарядка до 45 Вт[3]обеспечит заряд смартфона в течение 30 минут, чтобы иметь достаточно энергии для использования устройства на протяжении всего дня[4].Обновленная линейка Note также получила беспроводную обратную зарядку Wireless Power Share, а значит пользователи могут заряжать свои Galaxy Watch, Galaxy Buds и совместимые носимые устройства от смартфона.

GalaxyNote10 поддерживает самую высокую скорость передачи данных в сети оператора по стандартам4G/LTE2.0 Гбит/с.

GalaxyNote10 отличается самой тонкой в мире тепловой трубкой в системе охлаждения, которая обеспечивает оптимальную производительность. Ее толщина всего 0,35 мм.

Функция Game Booster на базе искусственного интеллекта и улучшенный нейропроцессор (NPU) оптимизируют работу устройства для сценариев гейминга за счет улучшения производительности и энергопотребления.

Стриминговый сервис PlayGalaxyLinkP2Pдает пользователям возможность продолжить игровой процесс на смартфоне с того момента, где остановились, играя на ПК.

Galaxy Note10 – самая новая модель линейки Galaxy Note, которая вдохновляет пользователей по всему миру следовать своим увлечениям, быть более продуктивными и раскрывать свой творческий потенциал. С каждом новым этапом Samsung сохраняет курс на создание полезных инноваций для людей, разрабатывая устройства, которые не только помогают в достижении их целей, но и отражают образ жизни современных пользователей. Вот, почему владельцы Galaxy Note – самые лояльные потребители Samsung – их смартфон помогает им достигать большего.

Galaxy Note 10 занимает центральное место в экосистеме Galaxy - премиальных продуктов, услуг и партнерств, помогающих созданию и развитию бесшовного взаимодействия между устройствами и сетевого образа жизни. Носимые устройства, такие как Galaxy Watch Active 2 и планшеты как Galaxy Book 3 помогают оставаться на связи и выполнять намного больше задач на ходу. Неотъемлемой частью экосистемы выступают приложения Samsung, обеспечивающие высокие стандарты сервисного обслуживания: Samsung Pay, Samsung Health, Samsung Knox, интеллектуальная платформа Samsung Bixby.

Технические характеристики

Note10 Note10+ Размер экрана и разрешение 6,3” FHD+ 6,8” WQHD+ Емкость аккумулятора 3 500 мАч 4 300 мАч Камера Одинарная фронтальная камера и тройная основная камера Одинарная фронтальная камера и основная камера с четырьмя модулями 3Dкамера глубины Не поддерживается Поддерживается за счет камеры Depth Vision Сверхбыстрая подзарядка 25Вт 25Вт (до 45Вт) Быстрая беспроводная подзарядка Fast Wireless Charging 2.0 12Вт 15Вт Память 8ГБRAM + 256ГБ (Гибридный слот) 12ГБRAM + 256ГБ+ карта Micro SD Card емкостью до 1ТБ



[2]3D-сканнер доступен только на Galaxy Note10+. Функциональность может изменяться в зависимости от многих факторов, в том числе условий съемки (на улице), характеристик объекта, например, слишком большого размера, либо очень маленького, с высокой отражающей способностью или слишком темный. [3]Зарядное устройство мощностью 45 Вт продается отдельно. [4]Длительность заряда батареи может изменяться в зависимости от условий окружающей среды, способов взаимодействия с устройством и других факторов.