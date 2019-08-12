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09. 08. 2019

В Витебской области в ДТП попал комплекс С-300

Пусковая установка С-300ПС Источник фото: Wikimedia

Днем 8 августа в Глубокском районе Витебской области попал в ДТП самоходный зенитно-ракетный комплекс С-300, снаряжённый боевыми ракетами и состоящий на вооружении 377-го гвардейского зенитно-ракетного полка ПВО Беларуси в Полоцке. Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA. По его словам, военная техника очень серьезно пострадала.

Транспортное средство ехало в составе военной колонны, и при повороте на закруглении дороги, водитель продолжил движение прямо. В качестве предварительной причины аварии называется то, что военный водитель уснул за рулем из-за переутомления.

Официальный представитель министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик подтвердила факт инцидента. По ее словам, ракетный комплекс С-300 съехал в кювет под Полоцком. Однако, отметила пресс-секретарь, комплекс был без боекомплекта, передает БелТА.

Наталья Гаврусик также рассказала, что колонна двигалась со скоростью 30 км/ч. В результате происшествия никто не пострадал.

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