В Пинске открывают новую «Санту». Будет бесплатное мороженое

В Пинске 10 августа в 14 часов откроется обновленный магазин сети «Санта». Торговый объект на улице Студенческой, 14А обустроили по европейским стандартам, а внутри будет обилие скандинавской рыбы, мяса, колбас, молочных продуктов, свежих овощей и фруктов. Первым покупателям раздадут 300 пачек бесплатного мороженого.

Магазин оформлен в современном стиле. На фасаде установлены панели небесного цвета и узнаваемая белая вывеска, подчеркивающие связь с экологией и натуральными продуктами. Внутри уютно: организована простая навигация, поставлены современные витрины.

Площадь магазина – свыше 200 кв.м., а на полках соберут свыше 3500 наименований товаров. Чтобы лучше сохранить вкус и свежесть продуктов, привезли мощное оборудование мировых производителей.

В торговом зале представят традиционные отделы с мясными и молочными товарами. Среди отличий – большой выбор рыбы и морепродуктов из Скандинавии. Поставлять их будут регулярно и своевременно, так что все новинки одними из первых появятся на пинских витринах. Покупателей также обеспечат разнообразием свежих фруктов и овощей – как белорусских, так и импортных.

На открытии устроят праздник: первые покупатели получат 300 пачек мороженого, а дети – еще и воздушные шары. На улице поднимать настроение ребятам будут ростовые куклы.

Магазин «Санта» в Пинске откроется 10 августа в 14 часов на улице Студенческой, 14А.

Напомним, сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает рыбного производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 90 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 3,5 тыс. человек.