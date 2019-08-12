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09. 08. 2019

Бывшего главу Жодину обвиняют в превышении служебных полномочий и взяточничестве

Источник фото: Следственный комитет

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Жодинского горисполкома. Действия 57-летнего обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 426 (превышение служебных полномочий), ч. 3 ст. 430 (получение взятки) УК, сообщили в СК.

Чиновника обвиняют в обеспечении безосновательного перечисления денег в особо крупном размере своим друзьям-предпринимателям. Также его подозревают в получении взяток в крупном и особо крупном размере за решение вопросов в интересах частных организаций-застройщиков о строительстве многоквартирных жилых домов в Жодино.

Председатель Жодинского горисполкома был задержан непосредственно после получения очередной взятки. Обнаружены и изъяты ранее полученные им незаконные вознаграждения. Он заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Также в качестве обвиняемых привлечены двое граждан, передававших взятки.

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