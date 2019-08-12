Лента RSS
Подписаться на ленту
09 августа 2019, пятница, 12:26
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,29
09. 08. 2019

В сервисе «МТС ТВ» появилась новая услуга «Кино и сериалы START»

МТС представляет новую услугу «Кино и сериалы START» для пользователей сервиса «МТС ТВ». Теперь абонентам МТС доступны подборки лучших российских фильмов и сериалов видеосервиса START. Мобильный интернет-трафик при просмотре не тарифицируется.

Услуга «Кино и сериалы START» открывает пользователям «МТС ТВ» неограниченный доступ к библиотеке START — онлайн кинотеатру лучших российских фильмов и сериалов в качестве Full HD 1080.

Подключить услугу можно в приложении «МТС ТВ». Также можно отправить SMS с латинской буквой «А» на короткий номер 6030 или набрать USSD-запрос *603#. Первые 7 дней после подключения услугой можно пользоваться бесплатно. После завершения пробного периода стоимость услуги составит 0,35 руб. в сутки.

Сервис «МТС ТВ» — это телевидение с дополнительными функциями. В его программе  — спортивные, семейные, детские, новостные, музыкальные и развлекательные телеканалы. При просмотре интернет-трафик МТС не тарифицируется.

 

Это Интересно
Технологии
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Опровергнуты сообщения о полете северокорейских космонавтов на Луну. Как выяснилось, в последний момент их пощадили.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.