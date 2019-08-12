Компания владельца «Табакерок» получила монополию на ввоз табачного сырья

ООО «Интер Тобакко» получила право реализации исключительного права государства на импорт табачного сырья. Об этом говорится в указе президента Беларуси №298 от 7 августа, который опубликован на Национальном правовом портале.

Согласно документу, такое право дано для создания дополнительных условия для производства табачных изделий.

ООО «Интер Тобакко» зарегистрирована 10 октября 2002 года, является резидентом СЭЗ «Минск». Собственником компании является семья Олексиных. Ранее другая компания Алексея Олексина СЗАО «Энерго-Оил» получила разрешение на создание единой товаропроводящей сети в табачной сфере, после чего началась установка ларьков «Табакерка».

«Интер-Тобакко» также строит новую табачную фабрику, получив 1,48 гектара земли в Шабанах. Кроме того, Олексин получил право импортировать в Беларусь сигареты L&M, Parliament, Marlboro, которые ранее ввозило предприятие «Беларусьторг» Управления делами президента.