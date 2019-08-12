Лента RSS
Подписаться на ленту
09 августа 2019, пятница, 12:17
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,29
09. 08. 2019

Компания владельца «Табакерок» получила монополию на ввоз табачного сырья

ООО «Интер Тобакко» получила право реализации исключительного права государства на импорт табачного сырья. Об этом говорится в указе президента Беларуси №298 от 7 августа, который опубликован на Национальном правовом портале.

Согласно документу, такое право дано для создания дополнительных условия для производства табачных изделий.

ООО «Интер Тобакко» зарегистрирована 10 октября 2002 года, является резидентом СЭЗ «Минск». Собственником компании является семья Олексиных. Ранее другая компания Алексея Олексина СЗАО «Энерго-Оил» получила разрешение на создание единой товаропроводящей сети в табачной сфере, после чего началась установка ларьков «Табакерка».

«Интер-Тобакко» также строит новую табачную фабрику, получив 1,48 гектара земли в Шабанах. Кроме того, Олексин получил право импортировать в Беларусь сигареты L&M, Parliament, Marlboro, которые ранее ввозило предприятие «Беларусьторг» Управления делами президента.

Это Интересно
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Опровергнуты сообщения о полете северокорейских космонавтов на Луну. Как выяснилось, в последний момент их пощадили.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.