В Беларуси из-за непогоды отключалось электричество в 560 населенных пунктах

Из-за непогоды 9 августа пострадали регионы Витебской области и Минск. Так, были зафиксированы отключения электроэнергии в 560 населенных пунктах. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

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В Минске из-за дождя были подтоплены 10 участков дорог. Произошла остановка движения (до 2 часов) 14 автобусных и 18 троллейбусных маршрутов. Движение было организовано по объездным маршрутам.

В Витебске были подтоплены три участка дорог, произошла остановка движения (почти до 4 часов) 12 троллейбусных маршрутов. Зафиксирован 21 случай падения деревьев, которые повредили 4 легковых автомобиля.