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09. 08. 2019

Житель Столина нашел в лесу детали ракеты

Житель Столина собирая в лесу вблизи деревни Теребличи грибы наткнулся на необычную находку, о которой рассказал милиции. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Брестского облисполкома.

Ранее на месте находки размещался авиаполигон. Как следствие, мужчина нашел 24 боевых элемента от ракеты системы залпового огня «Смерч», три взрывателя от боевого элемента и один взрыватель от авиабомбы.

Прибывшие саперы уничтожили снаряды.

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