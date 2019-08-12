Житель Столина нашел в лесу детали ракеты

Житель Столина собирая в лесу вблизи деревни Теребличи грибы наткнулся на необычную находку, о которой рассказал милиции. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Брестского облисполкома.

Ранее на месте находки размещался авиаполигон. Как следствие, мужчина нашел 24 боевых элемента от ракеты системы залпового огня «Смерч», три взрывателя от боевого элемента и один взрыватель от авиабомбы. Прибывшие саперы уничтожили снаряды. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby