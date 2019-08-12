Транспорт будущего. В Минске представили автобус МАЗ третьего поколения

Минский автомобильный завод выпустил первый автобус третьего поколения. Он получил стильный экстерьер с силуэтом зубра, двигатель класса Евро-6 и уютный салон с полуторными сиденьями и зарядками для смартфонов. Презентация приурочена к 75-летию белорусского автофлагмана.

Разработчики переосмыслили внешний вид и строение автобуса, совместив европейский дизайн с национальными традициями. Первой моделью третьего поколения стал низкопольный МАЗ-303. В «анфас» он походит на «междугородник», а сверху виднеется колоритная «горбинка», в которой легко угадывается силуэт зубра. От предшественников досталась изогнутая подоконная линия, сохранившая «связь поколений». Каркас выполнен из нержавеющей стали и широко покрыт стеклом для большего света, а спереди встречает цветное табло.



«Таких автобусов в Беларуси еще не было. Многие элементы и дизайнерские решения применяются нами впервые. Они задают тон и отчасти демонстрируют, как будут выглядеть новые модели МАЗ. Нам было важно создать стильный европейский автобус, который при этом сохранил преемственность и передает этнокультурный колорит», – поясняют новую внешность автобусов на Минском автозаводе.





Габариты для города оптимальные: длина – 12,43 м, ширина – 2,55 м, а высота – 3,1 м. В салоне с комфортом вмещается до 110 пассажиров в зависимости от комплектации, из них 26 – на сиденьях. Причём возможна компоновка даже с 16 сиденьями на низком полу. МАЗ-303 оснащен турбодизельным двигателем класса Евро-6 от Daimler, который выдает 299 «лошадей» В паре идет 6-ступенчатая коробка-автомат от немецкого концерна ZF.



Салон автобуса выполнен по европейским стандартам. Внутри стало просторнее, а в передней части появились полуторные сиденья, сделанные с заботой о мамах с детьми, пенсионерах и других пассажиров. Тщательно продуманы поручни, плюс на центральной площадке можно облокотиться на широкую спинку. Высота подножки – всего 32 см, а для людей на колясках установлена выдвижная платформа с электроприводом.



Среди интересных новшеств – USB-порты для зарядки смартфонов и планшетов на всех рядах сидений. За комфортный климат отвечают пять отопителей и кондиционер, причем последний может работать как на охлаждение, так и на обогрев.



В отделке салона используются светлые тона, а для пола и потолка выбрана текстура «под дерево». Подсветка может быть разной – «холодной» утром и «теплой» вечером, причем свет исходит даже от боковин и подоконников.



Место водителя также осовременили, сделав удобным и высокотехнологичным. Так, поставлена новая приборная панель, а камеры обеспечивают 100-процентный обзор внутри и вокруг автобуса. На выбор предложено три варианта кабины, которая может быть полностью или частично отрезана от салона.





Автобус получил независимую переднюю подвеску с куда большим ходом и удлиненную колесную базу. Тормозная система – пневматическая, а при подъеме на горку срабатывает система помощи водителю. Инженеры изрядно потрудились над компоновкой силовой установки, сократив размеры моторной шахты и избежав элементов на крыше. Заодно снизили уровень шума и вибраций во время движения.



Между запуском второго и третьего поколений прошло 14 лет. Столь долгий срок объясняют высокой популярностью выпускаемых моделей: изначально МАЗ планировал собирать до 500 автобусов в год, а сейчас выпускает втрое больше – свыше 1300 единиц. Новое поколение автобусов символично выпустили к 75-летию МАЗа.



Автобусы будут предлагать для использования в городах Беларуси, России и других стран СНГ. Как ожидается, они также получат «прописку» на маршрутах европейских городов. Их также готовы продавать в страны Юго-Восточной Азии и другие регионы.



«Новое поколение автобусов МАЗ способно конкурировать с лучшими моделями ведущих мировых марок. С их помощью мы не только укрепим свои позиции на привычных для нас рынках, но и сможем выйти в новые страны – прежде всего, Евросоюза. Помимо экологичности и надежности, мы сделали упор на комфорте для пассажиров и водителя. Пока это опытный образец, которого еще ожидают испытания и получение сертификата соответствия транспортного средства. Но мы уже уверены, что у автобуса большие перспективы на рынке», – отмечают на предприятии.