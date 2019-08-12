В Беларуси объявлен желтый уровень опасности

В дневные часы 12 августа (понедельник) местами по западу Беларуси ожидаются грозы, в отдельных районах Брестской области максимальная температура воздуха достигнет +30 +31. В связи с этим в стране объявлен желтый уровень опасности.

В целом стране переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Утром в отдельных районах туман. По данным Белгидромета, в Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +15.. +17 °С, днем +25.. +27 °С, вечером +20.. +22 °С. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby