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12. 08. 2019

В Беларуси объявлен желтый уровень опасности

В дневные часы 12 августа (понедельник) местами по западу Беларуси ожидаются грозы, в отдельных районах Брестской области максимальная температура воздуха достигнет +30 +31. В связи с этим в стране объявлен желтый уровень опасности.

В целом стране переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Утром в отдельных районах туман.

По данным Белгидромета, в Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +15.. +17 °С, днем +25.. +27 °С, вечером +20.. +22 °С.

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