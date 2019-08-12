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12. 08. 2019

Сборная Беларуси – серебряный призёр командного чемпионата Европы

В норвежском Саннесе завершился командный чемпионат Европы (Первая лига) по лёгкой атлетике. Сборная Беларуси стала серебряным призёром, завоевав 281 балл.

Победу и путёвку в Суперлигу завоевала сборная команды Португалии. В её активе 302 балла. Бронза досталась хозяевам континентального форума – норвежцам (269 баллов).

Максимальное количество очков в копилку Беларуси принесли Виталий Парахонько (110м с/б), Дарья Борисевич (1500м), Алёна Дубицкая (толкание ядра), Татьяна Холодович (метание копья), Анастасия Мирончик-Иванова (прыжок в длину), Карина Таранда (прыжок высоту) и Ирина Жук (прыжок с шестом).

 

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