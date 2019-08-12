Обзор законодательства Беларуси в сфере информатизации за июль

При подготовке обзора был проведен анализ нормативных правовых актов, включенных в течение месяца в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (далее–НРПА). Документы представлены в соответствии с разделами НРПА. После реквизитов документа в скобках указываются дата и номер регистрации в НРПА.

Единственным источником официального опубликования правовых актов является Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь (www.pravo.by) – основной государственный информационно-правовой интернет-ресурс в области права и правовой информатизации.

Законы Республики Беларусь

Закон Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 229-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности»»(24.07.2019, 2/2668)

Правовым актом изложен в новой редакции Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 56-З «Об аудиторской деятельности».

В соответствии с Законом Министерством финансов совместно с Аудиторской палатой будет осуществляться ведение реестра аудиторов, аудиторов– индивидуальных предпринимателей, аудиторских организаций (далее– аудиторский реестр). При этом содержащиеся в аудиторском реестре сведения, являющиеся открытыми и общедоступными, размещаются на официальном сайте Министерства финансов.

Также Министерство финансов формирует и ведет информационный банк данных организаций, годовая бухгалтерская и (или) финансовая отчетность которых подлежит обязательному аудиту.

Указы Президента Республики Беларусь

Указ Президента Республики Беларусь от 9июля 2019 г. № 264 «Об автоматизированной информационной системе учета многодетных семей» (10.07.2019, 1/18458)

В соответствии с Указом до 1января 2020 г. будет создана автоматизированная информационная система учета многодетных семей, в которых на иждивении и воспитании находятся трое и более несовершеннолетних детей, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, предназначенная для формирования общереспубликанской базы данных многодетных семей, обеспечения мониторинга комплексной реализации многодетными семьями права на государственную поддержку в сфере социальной защиты.

Создание и функционирование системы обеспечиваются Министерством труда и социальной защиты, которое также является ее владельцем.

Указ вступил в силу с 12 июля 2019 г.

Указ Президента Республики Беларусь от 10июля 2019 г. № 265«О совершенствовании нормотворческой деятельности» (10.07.2019, 1/18462)

В целях повышения юридического качества проектов правовых актов, внедрения электронного документооборота внормотворческую деятельность, создания оптимальных условий для взаимодействия государственных органов иорганизаций впроцессе подготовки, принятия идоведения довсеобщего сведения правовых актовУказом внесены дополнения и изменения в ряд указов Президента Республики Беларусь.

В частности, внесены дополнения и изменения в:

Положение о Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 369;

Положение о Национальном центре правовой информации Республики Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 30 октября 1998 г. № 524:

Положение опорядке формирования, ведения и предоставления банка данных проектов законов Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 105.

Согласно изменениям, внесенным в Положение одеятельности по распространению (предоставлению) правовой информации, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712,государственные органы и иные государственные организации в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством обеспечивают взаимодействие (сопряжение) разрабатываемых информационных систем, предусматривающих использование правовой информации, информации правоприменительного характера ипредназначенных для реализации возложенных на них задач и функций, с государственными информационно-правовыми ресурсами.

Указом Президента Республики Беларусь от 15 июня 2015 г. № 243 «Об электронном документообороте при подготовке и принятии правовых актов»,с учетом внесенных изменений,определено, что автоматизация процессов подготовки, согласования, проведения экспертиз, внесения в нормотворческий орган и принятия проектов правовых актов Президента Республики Беларусь, иных проектов правовых актов является одним из приоритетных направлений дальнейшего развития нормотворческой деятельности.

Также установлено, что представление в Национальный центр правовой информации правовых актов в виде электронных документов, а также электронных копий правовых актов государственных органов, нормативные правовые акты которых подлежат обязательной юридической экспертизе, проводимой Министерством юстиции или главными управлениями юстиции облисполкомов, осуществляется посредством автоматизированной информационной системы, обеспечивающей формирование Национального реестра правовых актов Республики Беларусь.

Международные договоры Республики Беларусь

Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий от 28сентября 2018 г. (19.07.2019 № 3/3682)

Государства– участники Содружества Независимых Государств в соответствии с Соглашением, национальным законодательством и международными договорами, участниками которых они являются, сотрудничают в целях обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере информационных технологий.

Соглашение о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией в интересах вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств от 6июня 2018 г. (25.07.2019 № 3/3693)

Правительства государств– участников Содружества Независимых Государств в соответствии с Соглашением осуществляют сотрудничество в области обмена геопространственной информацией – обеспечивают создание банков геопространственной информации и взаимный обмен информацией, содержащейся в них.

ПостановленияПравительстваРеспубликиБеларусь

ПостановлениеСоветаМинистровРеспубликиБеларусьот16 июля 2019 г.№ 395 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2012 г. № 509»(16.06.2019,5/46763)

В целях развития процессов автоматизации обмена информацией между государственными органами и иными организациями в Перечень электронных услуг, оказываемых республиканским унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» государственным органам, иным организациям и гражданам на безвозмездной основе, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 мая 2012 г. № 509, включены «Услуги по размещению информационной системы «Система электронного документооборота «FlexEDoc» в центре обработки данных РУП «Национальный центр электронных услуг».

Постановлениевступиловсилус 18 июля 2019г.

ПостановлениеСоветаМинистровРеспубликиБеларусьот 29 июля 2019 г.№ 492 «О реализации пилотного проекта по маркировке ювелирных изделий»(30.07.2019,5/46810)

Пилотный проект по маркировке кодами идентификации ювелирных изделий будет реализован с использованием автоматизированной информационной системы маркировки ювелирных изделий Республики Беларусь.

Оператором системы и владельцем сведений, содержащихся в ней является республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белбланкавыд».

Постановление вступило в силу с 1 августа 2019 г.

Нормативныеправовыеактыминистерств,иныхреспубликанскихоргановгосударственногоуправления

ПостановлениеМинистерства внутренних дел РеспубликиБеларусьот2 июля2019г.№ 181«О единых технических требованиях к программному обеспечению видеоаналитики»(30.07.2019,8/34378)

Постановлением установлены единые технические требования к программному обеспечению видеоаналитики за состоянием общественной безопасности.

В частности, требованиями предусмотрено наличие в системе мониторинга общественной безопасности модулей автоматического распознавания лиц, автоматического распознавания регистрационных знаков транспортных средств, фотовидеофиксации дорожной обстановки, автоматического детектирования событий, сервисной аналитики.

Постановление вступило всилус 2 августа 2019г.

РадивановичН.Н.,

Заместитель директора Национального центра правовой информации Республики Беларусь