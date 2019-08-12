Вице-премьер пообещал не повышать тарифы ЖКХ до конца года

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси в этом году повышать не будут. Такое заявление в эфире телеканала ОНТ сделал вице-премьер Владимир Кухарев. По его словам, до конца года тарифы расти не будут и останутся прежними.

Вице-премьер отметил, что, согласно поручению президент, ежегодный рост тарифов на ЖКУ не должен превышать 5 долларов в эквиваленте. В 2019 году стоимость ЖКУ росла дважды. 1 января стали дороже газо-, электро- и водоснабжение, водоотведение, капремонт, санитарное содержание вспомогательных помещений, электроэнергия, а с 1 июня - отопление и горячее водоснабжение. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby