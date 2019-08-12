Лента RSS
Подписаться на ленту
12 августа 2019, понедельник, 10:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,29
12. 08. 2019

Вице-премьер пообещал не повышать тарифы ЖКХ до конца года

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси в этом году повышать не будут. Такое заявление в эфире телеканала ОНТ сделал вице-премьер Владимир Кухарев. По его словам, до конца года тарифы расти не будут и останутся прежними.

Вице-премьер отметил, что, согласно поручению президент, ежегодный рост тарифов на ЖКУ не должен превышать 5 долларов в эквиваленте.

В 2019 году стоимость ЖКУ росла дважды. 1 января стали дороже газо-, электро- и водоснабжение, водоотведение, капремонт, санитарное содержание вспомогательных помещений, электроэнергия, а с 1 июня - отопление и горячее водоснабжение.

Это Интересно
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Опровергнуты сообщения о полете северокорейских космонавтов на Луну. Как выяснилось, в последний момент их пощадили.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.