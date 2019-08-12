В Минске строитель упал на прутья арматуры

Днем 11 августа в Минске по улице Аладовых в ходе строительно-монтажных работ на строящемся паркинге с третьего этажа на выступающие арматуры упал 30-летний рабочий. Об этом сообщили в Минском городском управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Спасатели зафиксировали мужчину и аккуратно срезали прутья арматуры, которые пронизывали нижнюю часть тела рабочего, после чего спустили его на землю и передали врачам. У пострадавшего проникающее ранение обеих бедер, черепно-мозговая травма средней степени тяжести. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby