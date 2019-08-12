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12. 08. 2019

В Минске строитель упал на прутья арматуры

Источник фото: МЧС

Днем 11 августа в Минске по улице Аладовых в ходе строительно-монтажных работ на строящемся паркинге с третьего этажа на выступающие арматуры упал 30-летний рабочий. Об этом сообщили в Минском городском управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Спасатели зафиксировали мужчину и аккуратно срезали прутья арматуры, которые пронизывали нижнюю часть тела рабочего, после чего спустили его на землю и передали врачам. 

У пострадавшего проникающее ранение обеих бедер, черепно-мозговая травма средней степени тяжести.

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