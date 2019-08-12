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12. 08. 2019

Лукашенко поручил глубже заняться импортозамещением лекарств

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 августа на встрече с министром здравоохранения Владимиром Караником обсудил вопросы закупок медицинского оборудования и ценообразования в медицине. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

По его словам, справедливое ценообразование на лекарства и работа без посредников при закупке оборудования являются одними из важнейших вопросов. При этом президент отметил, что посредники увеличивают цены на оборудование и лекарства до 30% и более.

Александр Лукашенко также затронул производство лекарств в Беларуси и импортозамещения. По его словам, страна тратит на закупку лекарств за рубежом «недопустимо много» - до 500 млн долларов. Он поручил глубже заниматься разработкой лекарственных средств, в частности, обратить серьезное внимание на комплектующие лекарств.

Глава государства также призвал совершенствовать систему здравоохранения в части оказания первичной и специализированной помощи, ничего не ломая. 

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