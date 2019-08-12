В первую половину недели Беларусь будет заливать

В Беларуси в первой половине недели ожидаются дожди и грозы. В конце недели погода улучшится, но вместе с тем и похолодает.

Так, по данным Белгидромета, во вторник будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни, по юго-востоку местами град. При грозах возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Ночью 15-21 градусов, днем 19-25, по юго-востоку - 26-32.

В среду облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди, грозы, по востоку усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Ночью 10-17 градусов, днем 16-23, местами по юго-востоку - 24-29.

В ночь на четверг дожди пройдут во многих районах, а по Витебской области местами возможны сильные дожди. Днем облаков и дождей станет меньше. Лишь местами по востоку возможны кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ночью и утром в низинах и у водоемов слабые туманы. Ночью 8-15 градусов, днем - 17-23.

С пятницы погоду станут формировать более прохладные воздушные массы. Ночью 7-14 градусов, днем - 18-25. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах возможны короткие дожди. Ночью и утром местами слабый туман.

В субботу и воскресенье переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ночью 7-14 градусов, днем - 19-25. Днем воскресенья на юго-запад Беларуси начнет поступать теплый воздух: здесь днем 26-28.