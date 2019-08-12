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12. 08. 2019

В этом году день знаний будет 2 сентября

В 2019 году День знаний в Беларуси пройдет в понедельник 2 сентября. Такое решение было принято 12 августа в правительстве на совещании о подготовке учреждений образования к началу нового учебного года.

В учреждения образования на первое рабочее место в новом учебном году придут около 4,5 тыс. молодых педагогов, передает БелТА.

К 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию шесть детских садов на более чем 1000 мест, восемь школ-новостроек на 7288 мест. В новом учебном году к занятиям приступят 115 тыс. первоклассников.

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