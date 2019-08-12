В Беларуси помидоры подорожали почти на четверть

В июле в Беларуси больше всего подорожали свежие помидоры (на 22,86%), цитрусовые (на 10,1%), груши (на 5,76%). Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

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При этом из продуктов больше всего подешевели свекла (на 20,34%), репчатый лук (на 18,52%), морковь (на 12,57%), картофель (на 8,16%), свежие огурцы (на 7,6%), сладкий перец (на 7,15%), свежая белокочанная капуста (на 6,38%) и виноград (на 5,04%). В целом овощи стали дешевле на 0,33%, фрукты - на 3,12%, а продукты подорожали на 0,12%.

Табачные изделия подорожали на 1,95%, алкоголь – подешевел на 0,37%.

Из услуг больше всего подорожали горячее водоснабжение (на 9,21%), музеи (4,22%), мобильная связь (на 3,72%), железнодорожный международный транспорт (на 3,58%). Подешевели услуги пассажирского авиатранспорта (на 2,52%) и страхование легкового автотранспорта (на 2,12%).

Мужские костюмы подорожали на 4,07%, зимние и демисезонные пальто для девочек - на 2,22%, мужские кроссовки - на 2,07%.

В целом одежда подешевела на 0,2%, обувь - на 1,13%. Так, женские летние кожаные туфли стали дешевле на 5,45%, мужские босоножки, сандалеты - на 4,64%, мужские полуботинки и кожаные туфли - на 3,15%, мужские куртки - на 2,53%, женские костюмы - на 2,42%, школьные - на 2,38%.