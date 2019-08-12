В Беларуси ожидаются дожди, местами сильные ливни

Во вторник, 13 августа, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни, по юго-востоку местами град. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +19..+25°C, по юго-востоку +26..+32°C. Сегодня днем в Минске: временами дождь (вероятность осадков более 90%), гроза, местами по городу сильные ливни. Температура воздуха утром +18..+20°C, днем +21..+23°C, вечером +19..+21°C.

смотрите также В Беларуси на 13 августа объявлен оранжевый уровень опасности По данным Белгидромета, 14 августа территория Беларуси будет находиться под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах сильные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, днем местами по востоку сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +16..+23°С, по юго-востоку страны местами +24..+29°С. 15 августа погодные условия в нашей республике в основном будет определять влажная неустойчивая воздушная масса, по востоку страны сохранится влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами по востоку страны пройдут кратковременные дожди, ночью в отдельных районах Витебской области сильные дожди. Местами возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +17..+23°С. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby