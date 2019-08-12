Соболенко и Саснович вышли в 1/16 финала турнира в Цинциннати

Девятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко одержала первую победу на турнире в американском Цинциннати. В матче 1/32 финала она обыграла хорватскую теннисистку Петру Мартич (21-й номер мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации) со счетом 6:1, 6:4.

В 1/16 финала соперницу белоруски определит поединок между Викторией Кужмовой (49) из Словакии и Чжэн Сайсай (39) из Китая. Александра Саснович (47) на старте была сильнее австралийки Астры Шармы (99) - 6:1, 4:6, 6:1. Во втором круге она сыграет с первой ракеткой планеты Наоми Осакой из Японии. Виктория Азаренко (40) поборется в 1/32 финала Белиндой Бенчич (12) из Швейцарии. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby