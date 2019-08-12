Министр пообещал удвоить зарплату медработникам

Чтобы белорусские медработники не уезжали за границу, им к 2025 году планируют повысить вдвое зарплату. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник в эфире телеканала "Беларусь 1".
По его мнению, такое повышение «будет серьезным стимулом, чтобы врачи не уезжали».
Министр затронул также вопрос стимулирующих доплат за высокотехнологичные методы лечения. Ранее их (от 2 до 2,5 оклада) получали только врачи первой и высшей категорий. Теперь же они, хотя и меньшие, предусмотрены и врачам без категории или со второй категорией.
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