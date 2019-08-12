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13. 08. 2019

В Витебском районе автомобиль врезался в бетонный забор

Источник фото: УВД Витебского облисполкома

12 августа около 19:30 вблизи дома по улице Центральная, 32 в городском поселке Витьба 40-летняя водитель автомобиля Rover, который буксировали на гибкой сцепке, не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Витебской области.

По словам женщины, она не смогла остановить автомобиль и, чтобы уйти от столкновения с буксирующей машиной, свернула вправо, в результате чего и врезалась в забор.

В результате ДТП также пострадал автомобиль, припаркованный за ограждением.

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Аварии, ДТП
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