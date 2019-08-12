В Витебском районе автомобиль врезался в бетонный забор

12 августа около 19:30 вблизи дома по улице Центральная, 32 в городском поселке Витьба 40-летняя водитель автомобиля Rover, который буксировали на гибкой сцепке, не справилась с управлением и врезалась в бетонное ограждение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Витебской области.

По словам женщины, она не смогла остановить автомобиль и, чтобы уйти от столкновения с буксирующей машиной, свернула вправо, в результате чего и врезалась в забор.

В результате ДТП также пострадал автомобиль, припаркованный за ограждением.