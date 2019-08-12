В Столинском районе у лошади выявили сибирскую язву

10 августа у коня жителя деревни Хотомель Столинского района выявили заболевание лошади сибирской язвой. Труп павшего животного сожжен, сообщает журнал «Белорусское сельское хозяйство».

Специалисты занимаются дезинфекцией в очаге заразной болезни, вакцинацией восприимчивого поголовья в дерене и на соседних территориях, наблюдают за клиническим состоянием восприимчивых животных.

Последний раз случай заболевания животных сибирской язвой в Беларуси регистрировали в 1999 году, человека – в 1995-м.