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13. 08. 2019

В Столинском районе у лошади выявили сибирскую язву

10 августа у коня жителя деревни Хотомель Столинского района выявили заболевание лошади сибирской язвой. Труп павшего животного сожжен, сообщает журнал «Белорусское сельское хозяйство».

Специалисты занимаются дезинфекцией в очаге заразной болезни, вакцинацией восприимчивого поголовья в дерене и на соседних территориях, наблюдают за клиническим состоянием восприимчивых животных.

Последний раз случай заболевания животных сибирской язвой в Беларуси регистрировали в 1999 году, человека – в 1995-м.

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