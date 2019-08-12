В Новополоцке из горящей квартиры вынесли пенсионерку с инвалидностью

Вечером 12 августа на пожаре в квартире по улице Дзержинского в Новополоцке спасли 71-летнюю хозяйку. Об этом сообщили в Витебском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

К моменту прибытия спасателей из квартиры шел сильный дым. Внутри находилась хозяйка – пенсионерка, которая из-за инвалидности самостоятельно передвигаться не может.

В квартиру спасатели проникли через окно, так как входная дверь была закрыта изнутри. Пенсионерка лежала на кровати, была в сознании. Работники МЧС вынесли женщину в безопасное место и передали врачам. С ожогами ног различной степени тяжести ее госпитализировали.

Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении хозяйки квартиры.