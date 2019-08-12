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13. 08. 2019

Португалия выдала Беларуси мужчину, обвиняемого в неуплате 1,2 млн рублей налогов

Источник фото: Следственный комитет

Прокуратура направила в суд Ленинского района Гродно уголовное дело по обвинению местного жителя в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Учредителя и директора частного предприятия обвиняют в том, что он с января 2011 года по март 2017-га купил и за наличные продал товарно-материальные ценности. Затем он с помощью реквизитов лжеструктур оформил сделки по ложным бухгалтерским документам и внес недостоверные сведения в налоговые декларации. Размер неуплаченных налогов превысил 1,2 млн рублей.

На момент возбуждения уголовного дела, мужчина проживал в Португалии. В июне 2019 года его экстрадировали в Беларусь. Действия обвиняемого квалифицировали по ч.2 ст.243 УК. Он находится под стражей.

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