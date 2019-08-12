Сотрудников «Белоруснефти» задержали за взятки

Сотрудники Комитета госконтроля задержали начальников отделов розничной торговли РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» и РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» при получении взяток за лоббирование интересов коммерческой структуры.

Как сообщили в КГК, задержанные несколько лет систематически получали деньги за предоставление коммерческой фирме возможности продавать на АЗС и в придорожных кафе моторные масла, технические автомобильные жидкости, антифриз, тосол. Сумма «вознаграждений» составляла от 400 до 1200 рублей каждый месяц.



При получении очередной взятки их задержали. В отношении всех троих возбуждены уголовные дела по ст. 430 (получение взятки) УК.