Белорусам предложили умную подписку на банковские сервисы

Альфа-Банк заявляет о переменах в использовании банковских сервисов, представив на рынке новую линейку пакетов решений. С ними клиенты смогут настраивать банк под себя, объединив все возможности банка в рамках одной подписки.

Линейка называется Alfa Smart и включает четыре пакета Classic, Gold, Platinum и Black (названия совпадают со статусом главных карт в пакете). В дизайне карт Smart сделан акцент на простоте, геометрии, минимализме и премиальности. Что необычно для белорусского рынка, на лицевой стороне карты теперь нет номера и срока действия.

В каждый пакет входит две карточки в BYN и USD, а также одна дополнительная в EUR или бонусная на выбор. Все три карточки выпускают бесплатно.

«Банк видит, что многие используют карту в рублях каждый день, на долларовой карте копят деньги, а с картой в евро ездят отдыхать. Мы знаем, что клиенты хотят не по новой карте для каждой услуги, а подключаемые услуги к любой из карт. Это смарт-поведение. Пакеты решений Alfa Smart – очень важный шаг навстречу клиенту. Комплексный шаг, – поясняет изменения руководитель по электронному бизнесу Альфа-Банка Ольга Филипенко.

Так, «А-курс», позволяющий выгодно менять валюту, перестал быть карточным продуктом, а стал услугой, которую можно подключить к нужной карте. Клиенту уже не нужно держать в кошельке отдельно премиальную карту для скидок, отдельно карту для обмена валюты по выгодному курсу и отдельно карту для кэшбэка. Дополнительными сервисами в пакетах могут стать «Альфа-Белавиа» (экономия на покупке авиабилетов), «Копилка» (помогает накопить на отпуск или желанную покупку с начислением на остаток процентов), смс-оповещение, персональный консьерж, бесплатный трансфер в аэропорт и многое другое.

По картам Smart можно бесплатно снимать наличные в банкоматах Альфа-Банка, а также в любых иных банкоматах мира в пределах комфортных лимитов. Пополнять карты можно бесплатно через сервис «перевод с карты на карту» и через ЕРИП.

Для клиентов, выбравших пакеты решений, также доступна программа Smart Bonus – бонусы на фестивалях «Гастрофэст», скидка на прокат электросамокатов Eleven и иные бенефиты.

Пакеты решений стоят денег, но сделать их бесплатными очень просто. Достаточно выполнить одно из нескольких простых условий – количество или сумма транзакций, остаток на счетах или депозитах, зачисление заработной платы. Управлять своим пакетом решений можно в мобильном банке InSync. Там же всегда можно получить поддержку через круглосуточный чат.

Подключить пакеты Alfa Smart могут новые и действующие клиенты банка. И для этого не нужно ехать в отделение: можно позвонить в контакт-центр, оставить заявку на сайте банка или в приложении InSync.