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13. 08. 2019

Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» экспортировали продукции на $455 млн в 57 стран мира

Экспорт резидентов СЭЗ «Гродноинвест» в первом полугодии 2019 года вырос на 12% и составил 455 млн долл. США. География поставок расширилась по сравнению с итогами первого квартала с 51 до 57 стран.

На резидентов СЭЗ «Гродноинвест» приходится 42% всего объема экспорта предприятий Гродненской области. Традиционно основными рынками сбыта стали Россия, Польша и Украина. На эти страны приходится 87% всего экспорта резидентов СЭЗ «Гродноинвест». В число крупнейших импортеров также вошли Казахстан, Румыния и Великобритания, Литва и Латвия.

В страны СНГ резиденты СЭЗ «Гродноинвест» экспортировали продукции на 360 млн долл. США или 79% от общего объема. На долю стран Европейского союза пришлось 19% всего экспорта на сумму 89 млн долл. США. Темп роста составил 111%.

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