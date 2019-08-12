Прослушивание претендентов для детского «Евровидения-2019» пройдет в Белтелерадиокомпании 20 августа

20 августа в Белтелерадиокомпании состоится прослушивание претендентов для участия в Национальном отборочном туре детского конкурса песни «Евровидение-2019». Живое прослушивание юных дарований будет проходить на самой большой телевизионной площадке медиахолдинга – в студии «600 метров».

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Напомним, организатором Национального отборочного тура выступает Белтелерадиокомпания. Отбор проводится в соответствии с Положением, разработанным организатором, и Правилами Конкурса, установленными Европейским Вещательным Союзом.

В соответствии с Положением, срок приема заявок для участия в отборе закончился 15 августа 2019 года. В адрес Белтелерадиокомпании поступило 44 заявки в электронном виде на сайт www.tvr.by. В числе поступивших анкет – как сольные исполнители, так и коллективы. Некоторые из них уже не первый раз борются за право представить нашу страну на международном форуме – Мария Жилина, Арина Пехтерева, Анастасия Жабко, Мария Гулевич, группы «Нескучный возраст» и «Мonkey Tops» и другие.

Уже 20 августа в 12.00 потенциальные участники музыкального форума смогут представить свои композиции на суд профессионального жюри в самой большой студии на Макаёнка, 9 – знаменитой «шестисотке», оборудованной по последнему слову техники. К прослушиванию будут допущены все претенденты, чьи заявки оформлены в соответствии с требованиями, указанными в Положении.

По итогам прослушивания профессиональное жюри определит от семи до десяти конкурсантов для участия в финале, который будет проведен в формате гала-концерта не позднее 27 сентября 2019 года.

Победитель Национального отборочного тура, который представит Беларусь на детском «Евровидении-2019» 24 ноября в Гливице (Польша), определится по итогам голосования зрителей и профессионального жюри.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору – Белтелерадиокомпании как единственному в нашей стране члену Европейского Вещательного Союза.