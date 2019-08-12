Лента RSS
Подписаться на ленту
16 августа 2019, пятница, 19:50
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
16. 08. 2019

Объем промышленного производства в Беларуси вырос на 0,6%

В январе – июле 2019 года в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 65,1 млрд рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 0,6% к уровню января – июля 2018 года.

смотрите также Белстат: реальные доходы белорусов выросли на 7%

Что касается видов экономической деятельности, то в «горнодобывающей промышленности» рост составил 1,5%, «обрабатывающей» – 0,8%, «водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» – 1,4%.

В «снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» объем производства снизился на 1,2%.

Это Интересно
Экономика
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.