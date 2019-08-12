Объем промышленного производства в Беларуси вырос на 0,6%

В январе – июле 2019 года в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 65,1 млрд рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 0,6% к уровню января – июля 2018 года.

смотрите также Белстат: реальные доходы белорусов выросли на 7% Что касается видов экономической деятельности, то в «горнодобывающей промышленности» рост составил 1,5%, «обрабатывающей» – 0,8%, «водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» – 1,4%. В «снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» объем производства снизился на 1,2%. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby