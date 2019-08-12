В Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за жары

В дневные часы 19 августа (понедельник) местами по северо-западной половине Беларуси ожидаются грозы, по юго-западу республики температура воздуха местами достигнет +30 +31. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

По данным Белгидромета, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске: без существенных осадков (вероятность 10-15%). Температура воздуха утром +15.. +17 °С, днем +26.. +28 °С, вечером +20.. +22 °С. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby